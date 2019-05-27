В текущих экономических условиях государственные и частные инвестиции становятся ключевым фактором ускорения темпов роста российской экономики. Об этом говорится в докладе начальника аналитического управления банка «Открытие» Анны Мориной «Экономика России: инвестиции как фактор роста».

«Среди 20 крупнейших стран мира по объему ВВП средние темпы роста российской экономики в последнее десятилетие выглядят скромно. Российская экономика росла в этот период в среднем на 1,8% в год, тогда как ВВП Китая и Индии ежегодно рос в среднем более чем на 7%, а средние темпы роста США и Германии в последние десять лет превышали 2% в год», — отмечается в работе эксперта.

По словам Мориной, если посмотреть на структуру роста реального ВВП по расходам, то следующими потенциальными точками роста отечественной экономики могли бы стать экспорт, потребление и инвестиции. Глава аналитической службы банка «Открытие» проанализировала роль каждого из этих факторов в ускорении экономического роста России.



«Традиционный российский экспорт — энергоносители. Существенно увеличить его в натуральном выражении сложно, учитывая как особенности добычи, так и мировую конъюнктуру. А с учетом относительно стабильного рубля — сложно увеличить и в стоимостном выражении», — отметила Морина. Она напомнила, что благодаря бюджетному правилу Россия перешла к системе более слабого, но менее зависимого от колебаний нефтяных цен рубля. «По увеличению несырьевого экспорта ведутся работы, и уже видны некоторые результаты, но пока прорыва на ожидается. Таким образом, в краткосрочной перспективе экспорт не сможет быть драйвером роста экономики», — полагает Морина.

Главным ограничителем экономического роста за счет увеличения потребления остается ситуация с доходами граждан. «Реальные располагаемые доходы населения не растут, темпы роста реальных заработных плат замедляются. Хотя розничный товарооборот пока держится, но тоже имеет тенденцию к замедлению», — отметила Морина. На этом фоне растет задолженность граждан по кредитам, как по потребительским, так и по ипотеке. «Растет и относительная долговая нагрузка населения, то есть доля задолженности по кредитам в располагаемых доходах. Текущий уровень не критичный, но скорость его роста вызывает опасение в том числе и у Банка России», — указала начальник аналитического управления банка «Открытие». Все это, полагает Морина, неутешительный сигнал для потенциального экономического роста — не видно большого потенциала с точки зрения наращивания потребления за как счет повышения собственных доходов населения, так и за счет увеличения кредитования.

Морина напомнила, что на фоне существенного роста инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ во второй половине 2018 года поднял ключевую ставку, что привело к подорожанию кредитов. Только в апреле 2019 года пик инфляции был пройден, и теперь можно ожидать очередного разворота тренда — снижения инфляции и ставок по кредитам.

По словам Мориной, на этом фоне «инвестиции, особенно государственного сектора, должны стать существенным источником роста российской экономики в ближайшие годы». Она напомнила, что через федеральные адресные программы и новые национальные проекты, определенные прошлогодним майским указом президента, в 2019 году в отечественную экономику из федерального бюджета должно прийти 1,5 трлн рублей инвестиций и еще по 1,6 трлн рублей в 2020—2021 годах. «Эти инвестиции окажут мультипликативный эффект на экономику, привлекут частные инвестиции и должны оказать существенную поддержку экономическому росту России», — полагает Анна Морина.