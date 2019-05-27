Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.



«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал премьер, подчеркнув, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.





Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, и указал, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее», — отметил он. «В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь», — подчеркнул премьер.