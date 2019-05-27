Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. То есть он будет положительный, но ниже 1%», — пояснил Кудрин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что МЭР сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%. Он также отметил, что не ожидает рецессии в экономике РФ во второй половине года.