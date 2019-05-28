Центробанк предложил участникам пенсионного рынка порядок составления и согласования регулятором промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемых НПФ, следует из проекта указания Банка России. Ожидается, что указание вступит в силу в III квартале этого года, сообщает «Коммерсант» .

Если ликвидатор не предоставил или предоставил не все подтверждающие документы, регулятор направит ему запрос с указанием срока предоставления недостающих документов, который не должен превышать пять дней. Банк России может отказать в согласовании промежуточного ликвидационного баланса, если необходимые документы не были представлены или если в ЦБ были предоставлены недостоверные сведения. При этом в ответе ликвидатору он должен мотивировать свое решение. Уведомление о согласовании и об отказе в согласовании промежуточного ликвидационного баланса НПФ должно быть отправлено в течение месяца.

На данный момент правила ликвидации НПФ установлены законом «О негосударственных пенсионных фондах». В случае ликвидации фонда по инициативе ЦБ его ликвидатор должен составить промежуточный ликвидационный баланс, в котором должны быть отражены состав имущества, купленного фондом на пенсионные накопления и резервы, а также обязательства перед клиентами фонда и иными лицами. Этими нормами «руководствовались ранее и руководствуются в настоящее время ликвидаторы НПФ», уточнили в ЦБ. Согласно закону, баланс должен быть согласован регулятором в течение месяца с момента его подачи.

Ранее Счетная палата указывала, что положение закона «О НПФ» о промежуточном ликвидационном балансе «не работает», а ряд бывших топ-менеджеров частных фондов жаловались на запутанность и непрозрачность механизма выхода с рынка. «В рамках указанных требований закона ликвидаторы представляли промежуточный ликвидационный баланс на согласование в Банк России», — заявили в ЦБ.