Банк России допускает возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для жителей сельской местности при низком показателе долговой нагрузки заемщика, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече фракции «Единая Россия» в Госдуме. Об этом сообщает RNS.

«Понимая особую приоритетность развития ипотеки на селе и то, что это будет поддержано госпрограммами, мы посмотрим, можно ли ввести какое-то регулирование, чтобы банки также участвовали в этой программе. Может быть, нам поможет показатель долговой нагрузки. Если у него (заемщика. — Прим. ред.) уже есть накопленная долговая нагрузка, то, наверное, здесь не надо разрешать без первоначального взноса вступать в ипотеку, но если показатель долговой нагрузки низкий, то можно рассмотреть этот вопрос», — сказала Набиуллина.

По ее словам, в данном случае риски частично будут покрываться государством.

Также Набиуллина добавила, что у ЦБ есть регулирование, которое дестимулирует банки выдавать ипотечные кредиты в случае с низким первоначальным взносом.