На трех из открытых регулятором монетных площадок Банк России попробует схему работы с участием торговых сетей, чтобы они могли напрямую заказывать или сдавать монеты. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

«Совсем недавно в дополнение к площадкам в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Волгограде и Омске заработали еще две — в Екатеринбурге и Челябинске, — сообщил Демиденко. — В середине года мы подведем итоги пилотного проекта и примем решение о дальнейшем тиражировании. Но мы уже сейчас видим положительные сдвиги».

По его словам, эксперимент с допуском ретейла к монетным площадкам пройдет в Омске, Екатеринбурге и Челябинске.

«Нужно нащупать правильный алгоритм, чтобы это было интересно ретейлу как основному потребителю монет, и в то же время чтобы банки не теряли клиентов по кассовому обслуживанию, — сказал Демиденко. — С другой стороны, банкам работать с монетой не слишком интересно, они на ней не зарабатывают. Часто работа с монетой — это, скорее, способ удержать клиента, предложив комплексную услугу».

ЦБ начал применять на банкнотах новое покрытие Для потребителей изменения незаметны: на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.

Также, по словам Демиденко, монетные площадки — это более эффективная система распределения монет, элемент менее затратного цикла наличного денежного обращения. «Мы решили упростить работу банков с монетой, тем более что риски при перевозке и хранении монеты низкие. Например, если пачка пятитысячных банкнот (1 000 листов) массой около килограмма — это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой всего 10 тысяч рублей», — пояснил он.

Как отметил Демиденко, Центробанк думает «о возможности единой монетной площадки, единой точки входа, чтобы участники видели, что происходит в регионах их присутствия, могли управлять монетой централизованно». Кроме того, добавил он, от участников есть запрос на наличие на площадке сопутствующих услуг, перевозки и инкассации.