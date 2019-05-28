Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Документ был разработан для реализации поставленных в послании президента России целей. Он предполагает изменение порядка оказания помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит: в счет погашения займа из федерального бюджета планируется выделять по 450 тыс. рублей при рождении после 1 января третьего и последующих детей.

Сумма выплаты будет освобождена от налогов.

«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, что принятие закона планируется до конца мая.

Решение о выплате будет приниматься постановлением правительства. Ранее рассмотрение законопроекта было отложено в связи с тем, что, по мнению ряда депутатов, подобные решения могут быть приняты Кабмином в рамках уже имеющихся у правительства полномочий, однако все же депутаты пришли к выводу о необходимости законодательных решений.

