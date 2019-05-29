Среднее значение текущей долговой нагрузки, или PTI (payment to income — платеж к доходу), российских заемщиков за полгода снизилось на 0,56 процентного пункта. Так, на 1 апреля 2019 года текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За прошедшие шесть месяцев (с октября 2018 года по апрель 2019-го) больше всего PTI снизился в сегментах заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. рублей) до 27,02% (на 1,20 п. п.), а также у граждан со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. рублей) — до 22,87% (на 0,51 п. п.). Долговая нагрузка заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. рублей) осталась практически неизменной —19,19% (снижение на 0,01 п. п.).

Наибольшие показатели PTI выявлены в Амурской области (29,54%), Красноярском крае (27,21%), Оренбургской (26,66%) и Кировской (26,65%) областях. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Псковской области (20,46%), Москвы (20,61%), Смоленской (20,96%) и Тверской (21,01%) областей.

Самая значительная динамика снижения PTI была зафиксирована в Кировской (-2,30 п. п.), Самарской (-1,84 п. п.) и Белгородской (-1,64 п. п.) областях и Республике Бурятия (-1,58 п. п.). Показатель долговой нагрузки вырос в Хабаровском крае (+0,76 п. п.), Сахалинской области (+0,71 п. п.), Камчатском крае (+0,65 п. п.) и Амурской области (+0,57 п. п.). В Москве PTI за полгода сократился на 0,27 п. п., а в Санкт-Петербурге – на 0,83 п. п.