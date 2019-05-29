Большинство опрошенных жителей России (72%) не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, говорится в исследовании потребительского и кредитного доверия россиян Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Обратного мнения придерживаются 15% респондентов.

Согласно данным ВЦИОМ, индекс кредитования в России составляет 27 пунктов – рост с 24 п. в январе.

Также индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года.

ВЦИОМ: большинство россиян не готовы брать крупные займы Склонны забрать деньги из банка сегодня 29% опрошенных.

Согласно данным опроса, уже четверть граждан (26%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок (с 22% в январе). Более половины (57%), однако, пока настроены скептически. Рассчитываемый показатель потребительского доверия в мае составил 38 п.

Вариант вклада на счет в банке свободных средств сегодня считают оптимальным 48% граждан, как и в мае прошлого года. О том, чтобы забрать деньги из банка, говорит почти вдвое меньшее число опрошенных (31%). Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение – они считают необходимым сократить повседневные расходы. Быстрее потратить зар­плату или пенсию намерены 24% респондентов.