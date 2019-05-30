Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, устанавливается третий этап амнистии капитала на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го. В этот период физлица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территории Калининградской области и Приморского края.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее — до 1 января 2018 года). От уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика. При этом такой налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.



Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019-го. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 млрд евро.