Для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии предлагается заложить в бюджет еще 4 млрд рублей

Около 4 млрд рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Это следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.



Проект предполагает увеличение финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 4,765 млрд рублей — до 1,380 трлн.

«Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 млн рублей», — следует из документа.

Кроме того, бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых (362,3 млн рублей), для выдачи субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан» (70 млн), на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно (42,9 млн) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (0,4 млн).