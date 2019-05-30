Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России отмечает рост числа женщин, становящихся должниками по алиментам.

«По состоянию на 1 мая 2019 года на исполнении в территориальных органах ФССП России находятся 826 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из которых по 78% должниками являются мужчины, по 22% (181 тысяча) — женщины, — отметили в ФССП. — При этом по сравнению с прошлым годом на 5% увеличилось количество женщин-должников».

Ранее в УФССП по Москве, где также обобщили данные об алиментщиках, сообщили, что среди 25 тыс. московских алиментщиков женщины составляют 10% (2 610 человек).

При этом если у мужчин-алиментщиков в 38% случаев (311 тыс. производств) алименты удерживаются из зарплаты или иных доходов, то у женщин — должников по алиментам — лишь у каждой четвертой (44,5 тыс., или 5% среди должников по алиментам).