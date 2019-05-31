Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 трлн рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.



«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей», — сказала Орлова.

Аудитор также выступила против роста ставок по ипотеке, отметив, что у семей должна быть возможность использовать средства материнского капитала не только на выплату процентов по кредиту.

«Сейчас важно, чтобы ипотечная ставка ни в коем случае не повышалась, чтобы не получилось так, что материнский капитал продлили, но люди не смогут рассчитаться им даже за проценты по кредиту», — указала она.

По словам аудитора, Счетной палате известно о примерах, когда банки начинают поднимать ставки настолько, что уже сложно говорить о ее снижении до заявленной цели — 8%.

Она напомнила, что размер материнского капитала в текущем году составляет 453 тыс. рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тыс., а в 2021-м — до 489 тыс. рублей. «Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей», — подчеркнула Орлова.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, он выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.

Использование этих средств ограничено: их можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование детей, на пенсию мамы. По словам Орловой, на 1 апреля текущего года сертификаты на маткапитал получили 9,2 млн семей, почти 6 млн семей уже распорядились деньгами, из них более 88% выбрали улучшение жилищных условий, а 66 тыс. семей получают выплату в размере прожиточного минимума на ребенка из этих средств.

«Сейчас все больше семей направляют средства материнского капитала на образование детей. Это понятно — дети растут, и потребности у семей меняются», — отметила она.

По словам аудитора, эффективность программы материнского капитала несомненна, однако принимать решение о ее дальнейшем продлении либо модификации надо будет только после всесторонней оценки.