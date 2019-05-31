Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно относится к инвестициям пенсионных накоплений из-за их социальной значимости, следует из письма АНПФ (есть у РБК) и ответа регулятора на запрос РБК.

ЦБ относит структурные облигации к активам с повышенным уровнем риска. Они «предполагают отсутствие защиты капитала и возможность невозврата всей или части суммы основного долга по таким облигациям», сообщили РБК в Центробанке.

«С учетом социальной значимости пенсионных накоплений граждан, а также установленной законом о НПФ цели по обеспечению сохранности пенсионных накоплений Банк России полагает, что вложение значительной доли портфеля НПФ в структурные облигации является чрезмерно рискованным», — уточнили в пресс-службе регулятора. Кроме того, на российском рынке фактически «отсутствуют реальные выпуски структурных облигаций, и, соответственно, отсутствует какая-либо инвестиционная история».

«В этой связи практическое обсуждение данных инструментов и их преимуществ и недостатков для таких инвесторов считаем преждевременным», — заключили в ЦБ.

Предложения по структурным облигациям АНПФ составила после встречи представителей НПФ и банкиров с ЦБ 30 апреля. Собеседник, знакомый с ходом встречи, сказал РБК, что «банкиры просили адресно ослабить ограничения для таких бумаг, например введя для них отдельный лимит».

«ЦБ логично ответил, что к разговору о новых лимитах можно будет вернуться, когда будет виден спрос и заполнятся имеющиеся лимиты. НПФ всегда за увеличение инвестиционных возможностей, но конкретный интерес может быть только к конкретным бумагам, а их пока нет», — добавил он. Другой собеседник на рынке НПФ сказал, что фонды предлагали начать работу над структурными облигациями как инструментом, в который могут заходить НПФ, позиционировали его как практически безрисковый и просили у ЦБ регуляторные послабления.

На данный момент фонды могут держать в портфелях структурные облигации только в объеме не больше 10% от активов с повышенным риском. В большинстве случаев их эмитентами выступают банки, поэтому такие инструменты заполняют и лимит по вложениям в банковский сектор (30%), отмечает АНПФ. Возможность инвестирования в структурные облигации позволит получить доходность значительно выше банковского депозита и вложений в ОФЗ, добавляют в ассоциации. Среди предложений ассоциации: отдельная категория для структурных облигаций и лимиты, составление перечня подобных инструментов и решение вопроса касательно ответственности за управление средствами.