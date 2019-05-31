В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны. Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются, их перечень содержится в статье 112 Трудового кодекса, отмечается в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Правительство ежегодно утверждает перенос праздничных дней, которые выпадают на нерабочие дни, и общее количество рабочих и нерабочих дней в 2020 году не изменится. «Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — пояснили в министерстве.

Министерство исходит из того, что понятие «нерабочий праздничный день» имеет четкое законодательное определение, перечень праздников приведен в ТК, их состав не менялся, поэтому говорить о сокращении каникул некорректно.

Однако суммарная продолжительность выходных и праздничных дней, которые выпадают на конец декабря и начало января, будущей зимой будет короче, чем в предыдущие два года. В 2019 году 30 и 31 декабря — понедельник и вторник — будут рабочими. Таким образом, отдыхать россияне будут восемь дней подряд.