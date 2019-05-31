Центральный банк России с 1 июля 2019 года повысит на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным вкладам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8%», — сообщил регулятор.

Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, отмечает ЦБ.

Другие нормативы обязательных резервов оставлены без изменений.

В апреле регулятор уже заявлял о намерении ужесточить требования к валютным вкладам в связи с их ростом. Данная мера позволит сохранить тенденцию к девалютизации банковских балансов, отмечала ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Юдаева тогда заявляла: «Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов за первый квартал 2019 года выросла с 20,3% до 21,5% с устранением курсовой переоценки. Хотя рост валютизации не выглядит значительным, тем не менее смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей». Она подчеркивала, что за последние полгода тренд на девалютизацию депозитов приостановился.

«В первом квартале прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным, он составил около 11 миллиардов долларов США, из них 5,8 миллиарда приходится на юридических лиц и 5,5 (миллиарда) — на физических. Если по юридическим лицам это объясняется в основном сезонными факторами, то по физическим — требует внимания и изучения», — отметила Юдаева.

Никаких ограничений валютных вкладов физлиц не планируется, подчеркнула первый зампред Банка России в кулуарах форума.