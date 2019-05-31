Федеральная антимонопольная служба завершила разработку законопроекта, в котором предлагается запретить устанавливать повышенный размер комиссий для переводов денег между счетами и вкладами, открытыми в разных подразделениях одного банка. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности». В соответствии с поправкой, взимаемые комиссии должны быть одного размера вне зависимости от того, внутри одного или между разными подразделениями банка переводятся деньги.

Ранее, в мае, издание «Коммерсант» сообщило, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей Системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 рублей. Издание также указывало, что среди крупных кредитных организаций публично известно только о внутрибанковской комиссии Сбербанка.