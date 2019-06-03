За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн рублей, следует из презентации исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которой ознакомился РБК (глава ассоциации Артем Соколов подтвердил корректность данных). Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку.

Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15% до 1,2 трлн рублей.

Как пояснил Соколов, новое исследование показало, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров. «Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели (за прошлый год этот сегмент заработал около 120 миллиардов рублей, раньше мы его почти не замечали). Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил Соколов.

Он также пояснил, что в этом году АКИТ поменяла методологию исследования. «У нас появились новые партнеры в лице Сбербанка, ОФД.ру, Admitad, что позволило использовать новые источники данных и новые способы подсчета», — рассказал глава АКИТ.