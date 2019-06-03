Темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить ожидаемые Минэкономразвития 1,3%, так как пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

Однако Минэкономразвития пока не будет менять официальный прогноз, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЭР Максим Орешкин.

«В целом по году прогноз — 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем. Мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается», — сказал Орешкин.

Он напомнил, что в I квартале рост ВВП замедлился, а инфляция в марте достигла своего максимума — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», — добавил министр.

При этом ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что ВВП России в этом году может увеличиться менее чем на 1%.

По итогам 2018 года российская экономика продемонстрировала рост на 2,3%, что стало максимальным показателем с 2012 года.