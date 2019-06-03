Депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования материнского капитала для покупки автомобилей. Если машину оплачивают из средств маткапитала, она сразу же должна оформляться в собственность ребенка, на которого он был выдан, пишет «Российская газета».

Как напоминает издание, существует уже несколько законопроектов о разрешении покупать на материнские деньги автомобили. Но пока все они отклонены. Среди аргументов против — люди будут покупать на маткапитал дорогие автомобили, а это предмет роскоши, никакого отношения к развитию и защите интересов ребенка не имеющий.

Авторы новой законодательной инициативы отмечают, что учли критические замечания в адрес предыдущих законопроектов. Они предлагают, в частности, такие новеллы: на маткапитал можно будет купить авто не дороже 1 млн рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил. В машине должно быть не менее трех мест помимо водительского, что, как отмечается в законопроекте, «исключает приобретение спортивных автомобилей с кузовом-купе, так называемых пляжных джипов и других авто, специально предназначенных для отдыха и развлечений, а не для перевозки пассажиров». А если в течение трех лет человек продал машину, то средства маткапитала надо вернуть.



Авторы законопроекта в качестве подкрепления своих аргументов приводят опыт регионов, где местными законами уже установлено использование материнских денег на покупку авто. Так, в Бурятии машину на маткапитал можно купить, если дополнительно вложить и свои деньги, а в Ненецком автономном округе предусмотрено, что если это подержанное авто, то оно должно быть не старше года.