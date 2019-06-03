Повышение ставки НДС с 18% до 20% фактически не привело к увеличению бюджетных поступлений от этого налога относительно ВВП, но экономисты ожидают роста показателя во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Мониторинг экономической ситуации в России» Института Гайдара и РАНХиГС.



Авторы доклада проанализировали эффект от повышения НДС для бюджета в январе — марте, оценив, изменилась ли доля поступлений от этого налога относительно квартального ВВП. Несмотря на номинальный рост суммы поступлений на 14,5% (плюс 212,6 млрд рублей как по внутреннему НДС, так и по внешнему) в I квартале 2019 года к тому же периоду годовой давности, доля доходов от НДС в процентах к ВВП практически не изменилась.

Так, доходы от НДС на товары, проданные в России, выросли с 954,7 млрд до 1,062 трлн рублей, но их доля по отношению к квартальному ВВП сохранилась на уровне 4,3%. Поступления от НДС на импортные товары выросли с 505,9 млрд до 611,1 млрд рублей, составив 2,5% от ВВП. Соотношение выросло на 0,3 процентного пункта.

«Цифры за первый квартал и не должны были измениться, потому что декларацию по НДС за январь — март 2019 года компании подавали до 25 апреля и по новой ставке реально деньги в бюджет пошли равными долями в апреле — июне», — заявил изданию заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования кредитного агентства АКРА Дмитрий Куликов.



В полной мере польза маневра с повышением ставки НДС для казны проявится во втором полугодии, отмечают и в РАНХиГС. Дело в том, что в начале года поступает НДС с продажи товаров и услуг в IV квартале прошлого года, когда он еще был прежним.

Другими словами, первые поступления налога на добавленную стоимость по ставке 20% учитываются в федеральном бюджете только начиная с апреля.

Во II квартале сборы НДС вырастут примерно на 23% в номинальном выражении, если собираемость налога останется прежней, ожидает Куликов.

НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший после нефтегазовых поступлений источник доходов бюджета. Поступления от НДС приносят казне треть всех доходов. По плану правительства повышение ставки НДС должно принести федеральному бюджету в среднем 620 млрд рублей дополнительных доходов в год. Эти деньги пойдут на финансирование национальных проектов из майского указа президента, исполнение которых обойдется в 8 трлн рублей за шесть лет.



Рост цен из-за повышения НДС ускорился. Годовая инфляция в марте достигла 5,3% и затем начала снижаться. На фоне повышения НДС, слабого внутреннего спроса и сокращения товарооборота произошло резкое торможение роста экономики — на 0,5%.