Объем финансирования нацпроекта «Цифровая экономика» составит до конца 2024 года более 1,6 трлн рублей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Медведев напомнил, что одной из тем заседания станет утверждение нового паспорта этого нацпроекта.

«На реализацию всей программы «Цифровая экономика» до конца 2024 года понадобится свыше 1 триллиона 600 миллиардов рублей», — подчеркнул он. По словам премьера, около 1 трлн рублей из этих денег будут из федерального бюджета.

По словам главы правительства, недавно на совещании у президента России Владимира Путина обсуждалась идея создания еще одного федерального проекта в сфере цифровизации экономики, связанного с развитием технологий искусственного интеллекта. Говоря о целях нацпроекта «Цифровая экономика», Медведев упомянул о развитии кадрового потенциала отрасли. В частности, за шесть лет 120 тыс. человек должны быть приняты в вузы на обучение информационным технологиям, а 10 млн человек должны пройти курсы цифровой грамотности.

По словам премьера, первые результаты реализации нацпроекта должны появиться уже до конца года, однако для их достижения нужно грамотно распределить силы и средства.