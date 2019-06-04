«Справедливая Россия» планирует внести в Госдуму пакет законопроектов об отмене комиссии за внутрибанковские переводы и снятие наличных в «чужих» банкоматах, а также о возможности обмена дебетовых карт, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.



«Помимо внутрибанковских поборов мы предложим отменить комиссии за получение наличных в «чужих» банкоматах. Уже сейчас есть примеры, когда терминалы различных банков объединяются в единую партнерскую сеть и комиссии за снятие обнуляются. Это тенденция, которую нужно довести до конца и закрепить законодательно. Кроме того, мы предлагаем внедрить практику обмена дебетовых карт. Чтобы человек в любой момент и без лишних расходов мог обменять свою карту на карту другого банка той же платежной системы», — приводятся слова Миронова на его сайте.

Законопроект об ответственности за «зарплатное рабство» одобрен в первом чтении Проектом предлагается внести изменения в КоАП РФ и Трудовой кодекс РФ.

По его словам, по сути, речь идет об отмене «банковского рабства» по аналогии с «мобильным». Миронов подчеркнул, что реализация пакета предложений фракции полностью решит проблему «зарплатного рабства», а также подстегнет конкуренцию в банковском секторе к выгоде граждан.

«В новых условиях банкам придется бороться за клиентов. Думать, как привлечь, как удержать, а не как нагрузить поборами. В ближайшее время мы завершим разработку наших поправок в закон о банковской деятельности и внесем инициативы в Госдуму», — сказал лидер фракции.