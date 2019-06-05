Банк России, возможно, уже на ближайшем заседании совета директоров предпримет ряд шагов для смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава ВТБ Андрей Костин.
«Ожидаем, что уже в текущем году, возможно, даже на ближайшем (заседании. — Прим. ред.) во втором квартале будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению денежно-кредитной политики. Возможно, это приведет к снижению процентных ставок», — сказал глава ВТБ в ходе годового собрания акционеров.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики пройдет 14 июня.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ДКП намечено на 14 июня.
«В прошлом году в условиях ослабления курса рубля и оттока иностранного капитала с долгового рынка Банк России вынужден был приостановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, предпринял ряд шагов по ее ужесточению», — отметил Костин.
По его словам, для банков повышение ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 7,75% годовых, приведет к увеличению стоимости денег и снижению спроса на кредитные продукты.