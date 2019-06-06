Рост числа обращений связан в том числе с работой по совершенствованию пенсионного законодательства

Россияне стали вдвое чаще обращаться в Минтруд с просьбами разъяснить порядок выплаты пенсионных накоплений, свидетельствует статистика ведомства по итогам прошлого года. Об этом сообщают «Известия» .

В 2018 году в Минтруд поступило 69,8 тыс. обращений граждан — почти на треть больше, чем годом ранее. Как говорится в докладе ведомства, в правительство 33,4% обращений (почти 23,3 тыс.) касались вопросов пенсионного обеспечения и социального страхования.

Рост числа обращений связан в том числе с работой по совершенствованию пенсионного законодательства, которая проводилась в прошлом году, сказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Также россияне просили разъяснений по вопросам соцзащиты, в том числе материнского капитала (28,8% обращений), оплаты труда (25,9%), прав инвалидов (9,7%) и прочим (2,2%). Как и раньше, письма поступали в Минтруд не только напрямую, но и перенаправлялись из администрации президента и аппарата правительства.

По мнению председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, в системе очень много нюансов, параметров. Было бы удобно, если бы человек смог найти персонализированную информацию, когда он может выйти на пенсию, какие есть льготы и надбавки, например, в личном кабинете на портале госуслуг, считает эксперт.

Вероятно, дешевле было бы создать отдельный кол-центр по пенсиям, предложил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Можно было бы идентифицировать граждан по СНИЛС и паролю, считает он.

Также, по мнению Сафонова, индексация выплат с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, из-за чего многим гражданам либо перестали выплачивать, либо снизили положенные социальные доплаты к пенсии.