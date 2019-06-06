Правительство РФ не намерено пускать много резервов из Фонда национального благосостояния на финансирование национальных проектов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«К тратам резервов будем подходить очень аккуратно. Почему? Мы знаем, что резервы нас спасли в прошлый кризис. И, соответственно, нам нужно накопить (их), чтобы иметь безопасность для изменений… Тратить ли резервы на инвестиции? Если это и делать, то очень аккуратно подходить. Мы уже договорились, что примем критерии, по которым можем задействовать резервы. Это не траты, а инвестирование, чтобы на 1 рубль таких резервов получить десять частных инвестиций, тогда будет эффект», — сказал Силуанов.

Ранее он говорил, что Россия будет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения ликвидной частью фонда уровня 7% ВВП. Международный валютный фонд, наоборот, рекомендовал России не расходовать средства ФНБ даже после достижения уровня 7% ВВП РФ.

