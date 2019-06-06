Мировой спрос на энергоресурсы будет расти на 1,5—2% в год до 2040 года, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

«С учетом изменения структуры ВВП за счет опережающего роста технологического сектора скорость снижения энергоемкости мирового рынка в обозримом будущем вряд ли превысит 1,5—2%. С учетом этого мы полагаем, и ведущие отраслевые аналитики с этим согласны, что спрос на энергоресурсы до 2040 года будет расти темпами 1,5—2%», — сказал Сечин.

Спрос на нефть, по прогнозам «Роснефти», будет расти на уровне около 1% в год. К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 млн баррелей в сутки. При этом доля нефти в энергетическом балансе снизится с 32% до 28% в год.

Доля природного газа в энергетике, по словам Игоря Сечина, должна вырасти с 22% до 25%. Драйвером роста станет спрос со стороны транспортной отрасли, который, по прогнозам «Роснефти», увеличится в пять раз к 2040 году. Ожидается, что доля альтернативной энергетики за этот период вырастет с 12% до 16%.