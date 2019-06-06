Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.

«Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — сказал Кудрин журналистам.

«Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю [главе Минэкономразвития Максиму] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо», — добавил глава Счетной палаты.

Глава МЭР Максим Орешкин в свою очередь заявил, что не видит конфликта интересов при курировании Росстата, выстроена система защиты от вмешательства в работу ведомства.

«Абсолютно нет. У нас выстроена система «китайских стен» с отсутствием каких-либо контактов, систем доступа и какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет», — сказал Орешкин.

