Роскомнадзор рассчитывает в октябре выбрать оборудование, которое должно устанавливаться на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе Рунета, а также оценить его стоимость, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.



В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

Путин подписал закон об устойчивом Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Я полагаю, что ответить на вопрос, сколько это будет стоить и как будет выглядеть это оборудование, я вам смогу где-то, дай бог, в октябре», — сказал Жаров.

По его словам, оборудование должно быть отечественным, и к нему предъявляются два основных требования: оно не должно влиять на качество предоставляемых операторами услуг и должно быть эффективно. «Пока мы не убедимся, что эти критерии — безопасность и эффективность — соблюдены, мы окончательно принимать решения не будем», — заверил глава Роскомнадзора.

Он рассказал, что сейчас проводится тестирование оборудования восьми производителей, уже прошел эксперимент в лаборатории на стенде, а также эксперимент на ограниченной части сети двух операторов связи. «Сейчас мы готовим большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи», — сообщил Жаров. Он также отметил, что в целом в тестировании участвуют семь операторов связи.

По его словам, планируется использовать различное оборудование, в том числе DPI (системы глубокой фильтрации трафика). «Меня всегда умиляет категоричность некоторых СМИ, которые пишут, что это будет DPI такого-то производителя и стоить это будет столько-то. Безусловно, технология DPI будет использоваться, потому что нет альтернативы для анализа трафика. Но это далеко не все оборудование, которое должно быть использовано, и единственное, что я могу сказать — что оно будет отечественное, что в его разработке задействованы все сливки отечественной программной отрасли», — подчеркнул Жаров.

«Я считаю, что задача небанальная. Мы точно строим не firewall, потому что firewall — это «белый список», и все, что не в «белом списке», запрещено. Наша задача гораздо сложнее — когда во всем потоке трафика нужно вычленить «черный список» и его отбросить. Это совсем непростая задача. Но всегда Россия славилась Кулибиными, уверен, что она будет решена, чего-нибудь вам осенью расскажу», — заключил глава Роскомнадзора.