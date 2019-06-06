Минфин РФ пока не определил портфель активов для инвестирования средств ФНБ после того, как его объем превысит 7% ВВП, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019.

«У нас будет такая возможность (расширить инструменты инвестирования средств ФНБ. — Прим. ред.), а какой конкретно портфель активов будет, мы пока еще ориентиры не задавали», — сказал Колычев.

По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов. По прогнозу Минфина, при сохранении текущих цен на нефть это может произойти уже в 2019 году.

​Объем ФНБ в мае вырос на 7,3 млрд рублей​ Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 мая 2019-го составила 309 млн долларов.

Колычев уточнил, что фактически объем фонда превысит 7% только в 2020 году, поскольку сейчас дополнительные нефтегазовые доходы казны перечисляются не в ФНБ, а на специальный счет в ЦБ. «Мы в ФНБ средства перечисляем со спецсчета, на котором накапливаются допдоходы, только по итогам года», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможных инструментах для инвестирования средств ФНБ, Колычев заявил, что Минфин рассматривает разные инструменты, в том числе облигации тех же стран, куда уже инвестируются средства фонда, но с более длинным сроком вложения. «Можем смотреть на корпоративные какие-то облигации, то есть с дополнительной кредитной премией, или даже там equity-инструмент, все это будет повышать доходность», — заявил он.

«А в конечном итоге ФНБ — это средства налогоплательщиков, и они нужны для того, чтобы у нас было справедливое межпоколенческое распределение нефтяной ренты. И чем выше у нас доходность будет при приемлемом риске, тем больше мы будем эту функцию выполнять», — сказал Колычев.