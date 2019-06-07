Около 80% россиян совершают покупки онлайн с мобильных устройств, молодое поколение — самые активные онлайн-покупатели, говорится в исследовании PwC. Исследование «Цифровая эра в ретейле: успех в будущем зависит от эффективности адаптации к цифровой среде уже сегодня» подготовлено в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Россия в настоящее время демонстрирует один из самых высоких темпов роста онлайн-торговли. 71% российских потребителей совершают покупки онлайн не менее одного раза в месяц. 79% российских потребителей совершают покупки онлайн с мобильных устройств. Молодое поколение — самые активные онлайн-покупатели: 86% молодых миллениалов покупают онлайн не менее одного раза в месяц, 27% потребителей из поколения Z реже совершают меньше покупок в офлайн-магазинах, поскольку находят все необходимое онлайн», — говорится в документе.

Согласно исследованию, социальные сети оказывают большое влияние на поведение покупателей. Так, 52% опрошенных считают, что в определенных категориях на их решение о покупке повлияли соцсети, а 39% — принимают решение о покупке, прочитав положительные отзывы о товаре или услуге в соцсетях.

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных 1,66 трлн рублей Новое исследование показало, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы.

Общий объем онлайн-продаж в России, как ожидается, вырастет с 1,15 трлн рублей в 2018 году до 2,4 трлн рублей в 2023-м. На сегодняшний день продажи в сегменте электронной коммерции в России составляют 4% от общего объема розничных продаж; к 2023 году прогнозируется увеличение их доли до 6%, говорится в сообщении. На международном рынке онлайн-продажи составляют более значительную долю розничного товарооборота. Продажи в сегменте электронной коммерции в США в 2018 году составили около 10% от общего розничного оборота, тогда как в Китае онлайн-продажи составляют 35% общего оборота ретейла.

​Онлайн-клиенты банков тратят на 15% больше остальных К такому выводу пришли эксперты Московского Кредитного Банка.

Хотя сегмент электронной коммерции быстро растет, физический ретейл сохраняет значительный потенциал. Традиционный ретейл создает новые форматы, чтобы удовлетворить спрос на атмосферу и впечатления. Около 68% компаний добавили развитие мобильных каналов в маркетинговую стратегию, 70% онлайн-ретейлеров планируют увеличить бюджет на мобильный маркетинг, говорится в документе.