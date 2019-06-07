Сложившаяся модель взаимоотношений между участниками мировой торговли претерпевает изменения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019.

«Мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего протекционизма, как прямого, так и скрытого. Что подрывает доверие между участниками мировой экономики? Важная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце 20-го века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. За последние десятилетия доля развитых стран в мировом ВВП снизилась с 58% до 40%, и, напротив, вес стран с развивающимися рынками растет. Такое быстрое становление новых экономик со своими интересами, взглядами на глобализацию и интеграционный процесс плохо стыкуется с представлениями, которые долгое время оставались незыблемыми», — сказал он.

«Надо признать: несмотря на рост, существующая модель международных отношений находится в кризисе», — подчеркнул он.