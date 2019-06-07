Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось на 400 тыс. человек и составило 12,9% населения страны. Об этом в интервью «Известиям» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в 2017—2018 годах наблюдалась определенная динамика в этой области, хотя и не такая активная, какую хотелось бы видеть.

«Снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель, все параметры должны работать на эту цель. Часто задают вопрос о том, почему нет национального проекта по этому поводу. По этой цели и не может быть никакого национального проекта: все должно работать на это», — заявила Голикова.

«Решение вопроса лежит в плоскости, с одной стороны, увеличения различных видов и форм социальной поддержки для граждан, а с другой — в экономическом росте», — пояснила вице-премьер.

Также Голикова рассказала о превышении расходов россиян над доходами. «Расходы за 2017 год — данных за 2018 год еще нет — превышают доходы населения на 13,3 триллиона рублей, это 14,5% ВВП. Часть из них — это недоуплаченные налоги», — сообщила она.