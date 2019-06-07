Государство не выделит регионам больше денег на реализацию целей национальных проектов, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2019.

Глава Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на то, что регионы не могут достичь целей, поскольку им не хватает финансирования. «Мы не достигнем этих целей при таком софинансировании», — отметил губернатор.

«Меня немножко резануло, что тут было сказано: национальные цели — это хорошо, конечно, но не хватает деньжат на них. <…> Денег больше не будет», — ответил Антон Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что вопрос не только в деньгах, но и в тех решениях, которые должны принимать руководители регионов, в том числе по работе бизнеса. «На региональном уровне гораздо больше сделано для создания благоприятного инвестиционного климата», — добавил Силуанов.

«Нам всем нужно руководствоваться теми ресурсами, которые у нас есть. Выше головы не прыгнешь, а задачи у нас стоят», — заключил глава Минфина.

Стоимость реализации национальных проектов оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн рублей, или 19% расходов, будут отвечать региональные власти.