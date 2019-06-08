Банк России, скорее всего, не будет снижать ключевую ставку в июне, заявил журналистам зампредседателя и главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач. Однако, по его словам, для смягчения денежно-кредитной политики есть все условия.



«На мой взгляд, менять ее можно было и раньше, но скорее ее менять не будут. Пока нет каких-то серьезных изменений в ожиданиях. Инфляция замедляется и будет замедляться, но есть риски: если цена на нефть, она должна начать снижаться, рубль тоже начнет идти вслед за этим, поэтому, думаю, они еще подождут», — сказал Клепач.

По словам экономиста, снижение ключевой ставки начнется во второй половине 2019 года, возможно, в два этапа.

«Думаю, что в третьем-четвертом квартале, может быть, два раунда [будет], они начнут снижать», — отметил главный экономист «ВЭБ.РФ».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV заявила, что Банк России на ближайшем заседании совета директоров 14 июня может впервые за год снизить ключевую ставку. Данные, полученные за период с прошедшего заседания по ставке, подтверждают существенно более благоприятную, чем ожидалось, динамику по инфляции, пояснила она: «Надо признать, что внешние условия оказались несколько более волатильными в последние недели, и мы примем во внимание все эти факторы, но, по нашему мнению, вариант снижения ставки возможен».