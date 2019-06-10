Один из главных внутренних рисков для экономики РФ — двузначный рост в сегменте розничного кредитования в рублях

Росту ВВП России угрожают такие риски, как усиление санкций, слишком высокие темпы розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов. Такие ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году, назвал Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России.

Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Внешние риски недостижения прогноза по росту ВВП связаны с возможным расширением экономических санкций против России, ухудшением настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнением условий мировой торговли, а также резким падением цен на нефть.

На минувшей неделе международные цены на нефть Brent опускались ниже 60 долларов за баррель (почти 20-процентное падение относительно недавних максимумов). ВБ прогнозирует рост в 2019 году средней цены по маркам Brent, WTI и Dubai до 66 долларов, но отмечает риски для прогноза. Понижательные риски связаны с более слабым, чем ожидается, мировым спросом и дальнейшим ростом добычи сланцевой нефти в США.

Внутренние риски для российской экономики связаны с двузначным ростом в сегменте розничного кредитования в рублях и недостаточно эффективной реализацией государственных инфраструктурных проектов.

По данным Банка России, на 1 мая 2019 года потребительский кредитный портфель вырос почти на 24% по сравнению с показателем годичной давности. «Стремительное наращивание темпов розничного кредитования может поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации», — подтверждает ВБ.

Вместе с тем во Всемирном банке не считают, что ситуация близка к кризису. Во-первых, кредитование растет более медленными темпами, чем это было в 2012—2013 годах. Во-вторых, нет признаков роста проблемных кредитов. В-третьих, процентные ставки ниже, чем в прошлом, то есть возможности домохозяйств по обслуживанию долга улучшились. Наконец, розничные кредиты в настоящее время почти полностью деноминированы в национальной валюте, что защищает их от валютного риска.

Реализация масштабных нацпроектов — еще один риск для государственной экономики, которая сделала на них большую ставку. Рост инвестиций будет зависеть от успешной реализации государственных инфраструктурных проектов, отмечает ВБ. При этом там указывают, что эффективная реализация будет зависеть от того, удастся ли властям обеспечить «единые правила и условия для всех». В этом контексте ВБ перечисляет свои рекомендации: нужно улучшить условия конкуренции за госконтракты: например, в автодорожной отрасли можно было бы существенно повысить эффективность затрат за счет пересмотра методов закупки строительных работ, «создания более коммерчески ориентированного федерального дорожного агентства».