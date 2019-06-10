Бюджет России теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1—21,2%, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России.

«Доля неформальной занятости — распространенного явления в России — оценивается в диапазоне от 15,1% до 21,2%. Потери бюджета от недополученных платежей работников, незанятых в формальном секторе, оцениваются в 1—2,3% ВВП», — отмечают авторы доклада.

По их мнению, задача сдерживания роста неформальной занятости не имеет одного простого решения. Так, меры по снижению налогообложения фонда оплаты труда для сокращения издержек работодателей, связанных с наймом формальной рабочей силы, недостаточны.

«Напротив, как показывают выводы, необходим трехсторонний стратегический подход, который бы обеспечил бóльшую гибкость трудового законодательства в некоторых сферах за счет более эффективного правоприменения; более устойчивую систему социального страхования с улучшенными пособиями по безработице; более квалифицированную рабочую силу», — говорится в докладе.

«Так, можно было бы внести поправки в российский Трудовой кодекс и законодательные акты в части трудовых договоров, минимального размера оплаты труда и увольнений по сокращению штатов. Трудовые инспекции — также важный инструмент защиты от неформальной занятости. Кроме того, подход, ориентированный на клиентов и на приоритизацию рисков, к которому переходит Федеральная инспекция по труду, является более оптимальным средством сокращения неформальной занятости», — считают в ВБ.



Внедрение продуманной системы страхования от безработицы и объединение небольших и разрозненных пособий в более крупные пособия на основе проверки нуждаемости и доходов могут служить стимулом для регистрации граждан в качестве безработных и последующего поиска формальной занятости, полагают авторы доклада.

«Вместе с тем специальные меры бюджетной политики или меры на рынке труда могут лишь отчасти ослабить проблему неформальной занятости. Для системных решений по сокращению неформальной занятости потребуется принятие более обширных стратегических мер. Противодействием для сокращения неформальной занятости может стать более активное создание рабочих мест в формальном секторе», — заключают в ВБ.