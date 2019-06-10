Порядка 33 тыс. россиян предпенсионного возраста получают сегодня пособие по безработице в размере 11 280 рублей. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев.

Отвечая на вопрос агентства о введенном в этом году в России новом пособии по безработице для предпенсионеров, он напомнил, что «граждане предпенсионного возраста с 1 января 2019 года получают повышенное пособие по безработице в размере 11 280 рублей». «На сегодняшний день порядка 33 тысяч граждан получают такое пособие», — сообщил Васильев.

Он пояснил, что, когда в службу занятости обращается предпенсионер, в первую очередь ему должны предложить «все возможные варианты, чтобы сохранить занятость работника на рынке труда; если нет подходящей вакансии — помочь с обучением, помочь получить необходимые навыки». В рамках реализуемой программы обучения граждан предпенсионного возраста планируется переобучить в этом году 75 тыс. человек.

«На сегодняшний день заключены контракты на переобучение около 20 тысяч граждан предпенсионного возраста. Порядка 12 тысяч человек уже находятся в процессе обучения», — сказал замглавы Роструда.

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы Портал предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

В период обучения предпенсионерам выплачивается стипендия, но, как уточнил Васильев, — только безработным. «Сейчас большую часть участников программы составляют не безработные граждане. В частности, граждан предпенсионного возраста направляют на обучение в предприятие, где они работают и получают зарплату. Практически 80% людей у нас проходят переобучение по направлениям предприятий. Получается, примерно 2—3 тысячи человек получают стипендию», — рассказал он.

По информации чиновника Роструда, список профессий, по которым проводится переобучение, очень широкий. «Например, предприятия в Башкортостане переобучают своих сотрудников по таким профессиям, как оператор станков и манипуляторов с программным управлением, слесарь-ремонтник, водитель погрузчика и другие. В Ставропольском крае в программе в первую очередь участвуют организации курортно-туристического комплекса как одной из базовых и перспективных отраслей экономики края. Обучение организовано по таким профессиям, как администратор, горничная, официант, повар, технолог общественного питания», — пояснил он.

В числе регионов, которые активно начали реализацию мероприятий по обучению предпенсионеров, Васильев назвал Ростовскую, Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую области, Ставропольский и Красноярский края, Башкирию.

В общей сложности на 1 мая текущего года пособие по безработице получают в России 677,6 тыс. человек. В Роструде рассчитывают, что «благодаря модернизации службы занятости число безработных будет снижаться».



Говоря о реформе службы занятости, Васильев в числе прочего отметил, что «сотрудники службы должны быть максимально клиентоориентированными, поскольку им предстоит перейти от привычного оказания услуг к решению проблем обратившихся к ним граждан».