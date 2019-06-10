Реальные доходы населения вряд ли вырастут на прогнозируемый 1% в этом году, динамика роста будет ближе к нулю, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Располагаемые денежные доходы населения, предполагается по прогнозу, вырастут на 1%. Тем не менее за первый квартал они снижались, и выход на плановые цифры в этом году уже вряд ли случится, поэтому, скорее всего, реальные располагаемые доходы будут ближе к нулю, чем к прогнозной величине», — сказал он.