Инфляция в России может опуститься ниже 3,5% в начале 2020 года. Об этом в понедельник заявил заместитель главы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов.



«Влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества. В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%», — сказал Талыбов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на конец 2019 года должна составить 4,3%. В середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден.