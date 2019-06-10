Падение реальных доходов населения связано, в частности, с увеличением расчетов населения по кредитам и сокращением теневого сектора, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Что касается реальных доходов. Здесь последнее время существенно оказывает на этот показатель две позиции: увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением, — потребительские кредиты. Поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных и так далее, — то и больше растет уплата процентов и погашение основного тела кредита. Это влияет на показатель реальных доходов населения. Второе: у нас сокращается так называемый теневой сектор, досчеты теневого сектора, поэтому это влияет на снижение показателя реальных доходов населения», — сообщил Силуанов.

Кудрин ожидает нулевого роста реальных доходов населения в текущем году Скорее всего, реальные располагаемые доходы будут ближе к нулю, чем к прогнозной величине.

Также он подчеркнул, что заработные платы и социальные выплаты в реальном выражении растут.

«По нашим данным, уже за первый квартал реальные заработные платы наших граждан выросли на 1,3%, а в апреле — 1,6%. Это данные статистики за первый квартал и за апрель текущего года», — добавил первый вице-премьер.

По его словам, в целом ожидается «рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в сводный индекс, индекс потребительских цен».