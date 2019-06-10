Средние траты россиян в зарубежных поездках летом 2019 года вырастут на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании компании Visa по предстоящим тратам россиян в зарубежных поездках летом 2019 года на основе анализа трансакционного поведения держателей карт.

Количество используемых за границей карт также вырастет примерно на 10%. Средняя сумма трат за одну поездку составила 826 долларов, или около 54 тыс. рублей.

«По прогнозам, держатели 2,3 миллиона карт Visa в среднем за поездку будут использоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят 826 долларов США, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% — на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в отелях, магазинах, ресторанах и культурно-развлекательных заведениях», — говорится в исследовании.

Эксперты ожидают, что наиболее значительный рост затрат (25—20%) ждет россиян в таких странах, как Тунис, Кипр, Грузия и Доминиканская Республика.