По оценкам экспертов, АСВ может потребоваться не менее пяти лет на погашение задолженности перед ЦБ

Агентство по страхованию вкладов, задолжавшее Банку России сотни миллиардов рублей, планирует рассчитаться по кредитам в 2022 году, но, по мнению экспертов, вряд ли АСВ расплатится ранее 2024 года, сообщает «Коммерсант» .

Согласно отчету АСВ за I квартал 2019 года, задолженность агентства по кредитной линии, предоставленной регулятором для выплат страховых возмещений вкладчикам, составила 761 млрд рублей. За отчетный период задолженность АСВ сократилась на 36 млрд рублей.

Как уточнили изданию в пресс-службе агентства, с начала года АСВ вернуло ЦБ 67 млрд рублей.

Глава АСВ Юрий Исаев на прошлой неделе сообщил, что агентство планирует вернуть ЦБ долг «к 2022—2023 году». В пресс-службе АСВ утверждают, что долг будет возвращен в 2022 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина год назад также предполагала, что АСВ рассчитается за четыре-пять лет.

​АСВ планирует расплатиться с Центробанком к 2022 году На сегодняшний день АСВ уже отдало более 100 млрд рублей займов ЦБ.

По оценке директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, на горизонте одного года роста нагрузки на АСВ в рамках выплаты возмещения вкладчикам не предвидится. Она объясняет это замедлением темпа отзыва лицензий у банков. Так, с января по первую декаду июня 2019 года лицензия была отозваны у 12 кредитных организаций, являющихся участниками системы страхования вкладов, против 30 отозванных лицензий за первое полугодие прошлого года. Кроме того, в связи с внедрением механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора существенно снизилось число отзывов лицензий у банков со значительным объемом вкладов физлиц. По оценке Кожекиной, «даже с учетом отсутствия значительных страховых выплат при поддержании текущих объемов доходов АСВ может потребоваться не менее пяти лет» на погашение задолженности перед ЦБ.

В АСВ настаивают, что возврат кредита все же будет осуществлен в 2022 году, а расчеты и модель погашения известны Банку России. «Прогнозы агентства основаны на реальных статистических данных последних лет и оценке тенденции снижения интенсивности страховых случаев», — пояснили в АСВ. Расчеты агентства показывают, что «положительное сальдо в фонде будет сохраняться на уровне не ниже 30 млрд рублей в квартал». Приведенное сальдо свидетельствует о том, что максимум агентство будет рассчитываться шесть лет, но в АСВ акцентируют внимание на том, что отчисления будут выше, не уточняя насколько.