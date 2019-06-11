За апрель 2019 года банки выдали гражданам 447,9 млрд рублей, что является историческим рекордом с начала 2012 года. Таковы данные аналитического агентства Frank RG, сообщает «Коммерсант» .

Рост выдач к апрелю 2018 года составил 27%. При этом прирост портфеля (с учетом погашенных ссуд) в сегменте необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев составил 29,3%. Этот показатель планомерно растет с сентября 2017 года, однако в апреле он стал самым значительным за обозначенный период.

С 1 апреля ЦБ повысил коэффициенты риска по ряду необеспеченных кредитов физлицам на 30 процентных пунктов, до 150%. По мнению регулятора, это должно было способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Однако прирост необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев (на 1 мая 2019 года) составил 25,3%, свидетельствует статистика Банка России.

По мнению экспертов, спрос на потребкредиты остался по-прежнему высоким, также в текущем году запланирован ввод дополнительных ограничений по кредитованию физлиц по соотношению расходов на выплату всех кредитов и займов к доходу заемщика, и, возможно, банки наращивают объемы кредитования, чтобы успеть получить прибыль до ввода ограничений. Как предполагают эксперты, вероятно, через два-три месяца кредитные организации начнут чувствовать давление на капитал и либо повысят ставку по кредитам, либо снизят количество выдаваемых кредитов

По словам начальника отдела портфельного риск-анализа розничного бизнеса Альфа-Банка Сергея Турищева, на данный момент у всех крупных банков достаточно капитала для роста. «При этом большинство кредитов банки выдают под ставки 10—15% годовых, а по ним надбавка к коэффициенту риска минимальная, — говорит он.— Это не очень чувствительно для индустрии». «С точки зрения регулятора такое повышение — хорошее предупреждение рынку более внимательно отнестись к уровню закредитованности населения и отреагировать еще до того, как случится ухудшение платежной дисциплины заемщиков», — добавляет зампред правления ОТП Банка Сергей Капустин.