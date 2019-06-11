Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за расширение возможностей для использования средств материнского капитала для лечения детей. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году, опубликованного на сайте «Российской газеты» .

«Важнейшим элементом права на защиту семьи, материнства, отцовства и детства является укрепление гарантий прав матери и ребенка на охрану здоровья, поскольку в случае нарушений в данной области все остальное теряет значение», — подчеркивается в документе.

В связи с рекомендациями о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», направленных на возможность использования средств материнского капитала на лечение детей, Минтруд предложил осуществлять предоставление медицинской помощи детям в рамках действующего законодательства за счет средств бюджетной системы различных уровней, предусмотренных на эти цели.

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В настоящее время средства материнского капитала можно потратить на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, на товары, услуги и мероприятия, утвержденные индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью (ИПРА). Однако указанные средства возможно получить только в форме компенсации за уже понесенные расходы, то есть изначально семье придется оплатить товары и услуги для ребенка-инвалида за свой счет. Кроме того, порой дети не могут дождаться нужной операции или других медицинских мероприятий из-за катастрофической нехватки федеральных квот, очереди на бесплатные сложные коляски в регионах приходится ожидать по два — три года», — говорится в докладе Москальковой.

В этой связи уполномоченный рекомендует правительству РФ продолжить курс на расширение возможностей для использования средств материнского капитала на лечение детей, в том числе опираясь на опыт тех регионов, где существуют такие программы (Нижегородская область, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область и другие).