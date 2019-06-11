Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон о распространении вычета по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) на ряд социальных выплат, включая покупку лекарств по рецепту врача.

Так, гражданам будет предоставляться социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере стоимости любых лекарств, приобретаемых по рецепту врача.

Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь на лекарства, включенные в утвержденный правительством РФ перечень. Этот перечень включает в себя более 400 лекарственных препаратов.

Законом предлагается исключить норму, касающуюся утверждения Кабмином такого перечня, то есть распространить налоговый вычет на любые лекарства, назначенные врачом. Норму предлагается применять в отношении доходов граждан, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Одновременно уточняется перечень освобождаемых от НДФЛ доходов. В него, в частности, включаются доходы в денежной и натуральной форме, полученные в связи с рождением ребенка, оплата дополнительных выходных дней гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, ежегодная выплата почетным донорам.

Выводится из обложения НДФЛ денежная компенсация взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, а также компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, включая обращение с твердыми коммунальными отходами.



Льгота будет действовать и в отношении оплаты работодателем работникам-северянам, отправляющимся в отпуск внутри РФ, стоимости проезда (туда и обратно) и провоза багажа весом до 30 кг, а также стоимости проезда неработающих членов их семей и стоимости провозимого ими багажа.