Запуск национальных проектов в РФ призван обеспечить масштабные инвестиции в человеческое развитие и повышение благосостояния россиян. Это подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

«В прошлом году мы запустили 12 национальных проектов, план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По сути, это масштабные инвестиции в человека, в его развитие», — сказал глава российского правительства. Он напомнил, что власти в рамках работы над нацпроектами сконцентрировали колоссальные финансовые и управленческие ресурсы, «чтобы в течение ближайших шести лет добиться значительных успехов в повышении благосостояния и уровня жизни россиян».

Он добавил, что в интересах людей и под их потребности государство преобразует целые сферы и институты.

Орешкин оценил чистый вклад от нацпроектов в 1% ВВП в год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называл нацпроекты «чертежом будущей России».

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.