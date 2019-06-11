Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при получении проектного финансирования, смогут получить беспроцентные займы. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Мы прорабатываем и согласовываем поправки, чтобы поддержать тех застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности. Их нужно будет поддержать вплоть до того, чтобы дать возможность предоставления беспроцентного займа застройщикам, столкнувшимся с трудностями по привлечению проектного финансирования. Это исключительная мера, но инструментарий мы должны дать, чтобы не дать провалиться тем или иным проектам», — сказал он в ходе совещания с региональными властями о переходе на проектное финансирование.

Также Николаев рассказал о том, что сейчас разрабатываются меры поддержки застройщиков в переходный период реализации строительной реформы. По его словам, один из инструментов помощи в получении проектного финансирования — распространение поручительства «ДОМ.РФ» на целевые кредиты, которые привлекаются застройщиками у всех уполномоченных банков по работе с проектным финансированием.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия (ДДУ). Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.