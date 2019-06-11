Внешнеторговый оборот России в январе — апреле составил 215,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,3%. Такие данные таможенной статистики приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 66 млрд долларов, что на 1,1 млрд больше, чем в январе — апреле 2018 года.

Четырехмесячный экспорт России составил 140,9 млрд долларов (плюс 0,6% к январю — апрелю 2018-го). Удельный вес топливно-энергетических товаров вырос до 65,5% (с 64,4% за аналогичный период прошлого года). По сравнению с январем — апрелем 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 2,2%, физический — на 6,4%.

Импорт России в январе — апреле 2019 года составил 74,9 млрд долларов (минус 0,3% в годовом выражении). Доля машин и оборудования в импорте уменьшилась до 45,7% (с 46,1%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — апрелем 2018 года сократился на 1,7%. Уменьшился физический объем импорта легковых автомобилей (на 3,9%), а грузовых — возрос (на 39,4%).

В числе прочего сообщается, что доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе — апреле 2019 года осталась на уровне прошлого года — 13,3%. Стоимостные объемы импорта уменьшились на 1,2%, физические — на 3%.

Среди стран дальнего зарубежья, выступающих основными торговыми партнерами России, вырос в годовом выражении четырехмесячный товарооборот с Китаем, Нидерландами, Южной Кореей, США, Японией, сократился — с Германией, Турцией, Италией, Польшей, Францией.



ФТС на днях отдельно сообщила, что, согласно предварительным данным таможенной статистики, в январе — мае 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 82 млрд 682,5 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократился на 2,2%. В мае стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16 млрд 864,9 млн долларов (минус 9,2% по сравнению с апрелем 2019 года и минус 7,8% по сравнению с маем-2018).