Иностранные инвесторы возвращаются на российский финансовый рынок, но пока не приходят в реальную экономику, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях».

«Экономическая ситуация в России гораздо лучше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Не случайно к нам идут финансовые инвестиции. Наши бумаги — государственные бумаги, бумаги наших крупных эмитентов — пользуются большим спросом у иностранцев. Мы видим, что иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный», — сказал Силуанов.

Он добавил, что задача правительства — создать условия, чтобы бизнес чувствовал себя в России комфортно.